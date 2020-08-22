Обнаружение крупного газового месторождения является свидетельством промышленного потенциала и нарастающей мощи Турции, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я поздравляю Вас и братский турецкий народ с обнаружением самого крупного в истории Турции месторождения природного газа. Это был очередной важный шаг в сфере энергетической безопасности Турции. Разработка газового месторождения принесет выгоды турецкому народу. Обнаруение этого месторождения является проявлением промышленного потенциала и растущей мощи Турции», — отметил И.Алиев в поздравительном письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент также напомнил об успешном сотрудничестве двух стран в сфере реализации масштабных энергетических и транспортных проектов. По его словам, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзерум и TANAP, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открывают для двух стран новые возможности и укрепляют партнерство между Азербайджаном и Турцией.

«Надеюсь, что осуществляемые Турцией в настоящее время другие проекты по разведке также будут успешными. Мы радуемся успехам братской Турции как своим собственным и впредь будем развивать и укреплять братские и дружеские взаимоотношения», — указал И.Алиев.

Minval.az