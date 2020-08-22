«В связи с прохождением через территорию страны холодных атмосферных фронтов погода изменилась, в ряде районов республики идут дожди, местами на Большом и Малом Кавказе интенсивные. В результате этого в некоторых реках наблюдались наводнения и сели», сказала начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Этот процесс сопровождается ветром. Максимальная скорость ветра достигла на Абшеронском полуострове 28 м/сек, а высота волн на Каспийском море – 5 м. Соответствующие организации были заранее предупреждены об ожидавшемся сильном ветре.

У.Тагиева сказала, что нестабильная погода сохранится и завтра: «Максимальная скорость ветра будет отмечена сегодня вечером и ночью. К вечеру 23 августа скорость ветра немного снизится. А в районах осадки продолжатся до 24 числа. Завтра по сравнению с сегодняшним днем будет прохладнее. В столице максимальная температура будет в пределах 20-23 градусов», передает АПА.

Minval.az