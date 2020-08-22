В Азербайджане выявлено еще 184 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 160 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 184 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 160 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/08/22 18:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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