Армяне обстреляли село Агдам Товузского района.
В результате обстрела пули попали в дом и во двор дома жительницы села Багировой Лачин Заман гызы, ее дом сильно пострадал при обстреле., сообщает АПА.
Армяне обстреляли село Агдам Товузского района.
В результате обстрела пули попали в дом и во двор дома жительницы села Багировой Лачин Заман гызы, ее дом сильно пострадал при обстреле., сообщает АПА.
Дата: 2020/08/22 16:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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