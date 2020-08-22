22 августа в некоторых северо-западных районах прошли дожди, усилился северо-западный ветер.

Скорость ветра. согласно данным МЭПР, достигала в Гяндже и Нефтчале 20 м/с, в Агстафе 18 м/с, Шамкире 16 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с, на островах Чилов, Пираллахы 25 м/с, в Маштаги, Сумгайыте 24 м/с, Аляте, Нефтяных Камнях 22 м/с. Высота волн, согласно данным со станции «Нефтяные Камни», составила 4.8 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове 29-34, в низменных районах 32-37, в горных районах 18-21, в НАР 32-39 градусов.

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