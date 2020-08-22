В США бывший военнослужащий спецподразделения сухопутных войск арестован по подозрению в сговоре с сотрудниками российской разведки. Об этом сообщает Минюст США.

Обвиняемого зовут Питер Деббинс, сейчас ему 45 лет. По данным властей, он вступил в сговор с российской разведкой в период с декабря 1996-го по январь 2011 года. В 1997 году, говорится в сообщении Минюста, он подписал документ, подтверждающий его желание работать на Россию.

В период сотрудничества с российской разведкой Деббинс предоставлял своим кураторам данные о своих сослуживцах и секретную информацию, связанную со своей деятельностью.

Деббинсу грозит пожизненное заключение.

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