«На основании анализа данных, собранных в Информационном банке по бытовому насилию, созданном Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей можно сказать, что насилие в отношении женщин совершают в основном их мужья и этот показатель составляет 68,4%».

Об этом говорится в аналитическом отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, посвященном ситуации, возникшей в семьях в связи с мерами социальной изоляции и в результате введения особого карантинного режима в стране в связи с пандемией COVID-19.

Отмечено, 12,1% женщин подвергаются насилию со стороны бывших супругов, а 11,9% — со стороны мужчин, являющихся их сожителями: «Насилие на гендерной основе преобладает почти во всем мире. В результате большого количества исследований было установлено, что каждая третья женщина когда-нибудь подвергалась насилию, через каждые 3 минуты убивают как минимум одну женщину. Эти данные предпандемического периода» (цитата по АПА).

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