Такая косметика, как подводка для глаз и помада, может вызвать распространение нового типа коронавируса. В Азербайджане салоны красоты и магазины женской косметики были в числе сфер, работающих на определенных этапах режима карантина.

Об этом в пятницу сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

«В салонах красоты после каждого клиента следует дезинфицировать место, где он сидел, а косметические принадлежности должны быть стерилизованы. В целом же, такие объекты следует время от времени проверять, чтобы там находились только обслуживаемые клиенты без посторонних лиц. Поскольку салоны красоты считаются опасными с точки зрения риска инфицирования», — сказал Исаев, слова которого приводит «Тренд».

Он также посоветовал женщинам не пользоваться косметическими тестерами в магазинах, поскольку таким образом можно заразиться вирусом.

«Так как эти предметы переходят из рук в руки они могут быть носителями инфекции», — подытожил Джалал Исаев.

Minval.az