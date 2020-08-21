Обязательные меры по изоляции в период пандемии связаны с повышенным риском заражения вирусом .

Об этом в ходе встречи в формате видеоконференции с религиозными деятелями сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, приостановление в этом году Хаджа, одного из важнейших устоев ислама, а также других священных обрядов и церемоний — реальность нашего времени.

«Во время такой традиционно массовой церемоний, проводимых в день Ашура, невозможно обеспечить социальную дистанцию, что может представлять серьезную угрозу заражения людей вирусом. Принимая во внимание этот факт, Совет казиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа сообщают, что согласно решению Оперативного штаба, траурные церемонии в мечетях и святилищах в этом году проводиться не будут», — сказал Аллахшукюр Пашазаде, которого цитирует «Тренд».

Minval.az