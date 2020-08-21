«К сожалению, в период эксплуатации станций, построенных в прежние годы, в том числе крупнейший у нас и на Южном Кавказе Мингячевирской теплоэлектростанции, были допущены большие и грубые ошибки. Не проводились своевременно ремонтные работы».

Об этом в своем выступлении в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент отметил, что никаких действий, связанных с модернизацией станций, не предпринималось: «Станции, построенные в советское время, пришли в упадок, в то же время в значительной степени были потеряны генерирующие мощности на станциях, построенных с 2004 года по настоящее время. Именно в результате халатности, безответственности и грубых ошибок два года назад на подстанции Мингячевирской теплоэлектростанции произошла авария, которая привела к большим последствиям. После этого сразу же стали приниматься оперативные меры. Было сменено руководство «Азерэнержи», я дал указание строго проинспектировать всю нашу энергосистему. В результате данного инспектирования выявилась крайне неприглядная картина. Как я уже отметил, именно в результате безответственности и равнодушия нашей энергетической системе был причинен огромный ущерб. Но в результате оперативных мер, проделанной работы и выделенных средств нам всего лишь за два года удалось добиться серьезного прогресса в этой области, потерянные генерирующие мощности были восставлены.

Могу сказать, что за последние два года на действующих станциях было восстановлено до 1300 мегаватт потерянных генерирующих мощностей. Самая большая работа проделана на Мингячевирской теплоэлектростанции. Там было восстановлено 600 мегаватт генерирующих мощностей, и сегодня эта станция, работающая на полную мощность – 2400 мегаватт, является нашим основным источником энергии. Жизнь этой станции была продлена, и она будет служить нам еще на протяжении десятилетий» (цитата по АПА).

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