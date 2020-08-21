«В целом, в результате работы, проделанной за последние годы, расход условного топлива в энергетической системе снижается».

Об этом в своем выступлении в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт, а также церемонии закладки фундамента электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время сокращаются и потери: «Что касается сокращения потерь, то значение этой станции в том, что она уменьшит зависимость Баку и Абшеронского полуострова от Мингячевирской теплоэлектростанции, и, таким образом, потери сократятся. Потому что Мингячевирская теплоэлектростанция находится в 250 километрах от Баку, и, конечно, передача энергии волей-неволей приводит к потерям. В то же время значение этой станции заключается в том, что сократятся и последствия возможных аварий. Потому что все мы хорошо помним, что в результате аварии, произошедшей два года назад на Мингячевирской теплоэлектростанции, город Баку, Абшеронский полуостров и, можно сказать, значительная часть нашей страны остались без света. Поэтому строительство данной станции на Абшеронском полуострове застрахует нас и от аварий.

Одновременно, как вам известно, в последнее время в Азербайджане придается огромное значение возобновляемым видам энергии. У нас большие планы в этой области. Энергетики хорошо знают, что широкомасштабное развитие возобновляемых видов энергии непосредственно связано с развитием традиционных видов энергии. Поэтому станция сыграет важную роль и в деле обеспечения энергетической устойчивости. В целом, станция сыграет очень большую роль в организации и дальнейшем развитии нашей энергосистемы» (цитата по АПА).

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