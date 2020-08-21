«В связи с проведением свадеб или каких-то мероприятий хочу сказать, что карантинные требования в нашей стране устанавливает Оперативный штаб при Кабинете министров».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что в этом вопросе решение принимает государство: «Соблюдать эти карантинные требования – долг каждого из нас, и врачей, и рядовых граждан. Я могу высказаться об этом как врач. С другой стороны, этим процессам оценку дают соответствующие структуры».

Minval.az