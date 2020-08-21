Директор Джалилабадской центральной районной больницы Эльнур Азадханов прокомментировал утверждения о том, что в указанной больнице больным предоставляют лекарства за деньги или в уменьшенной дозе.

Э.Азадханов заявил сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, что если есть такой факт, то пусть соответствующие структуры проведут расследование в правовой плоскости: «Если утверждение подтвердится, то и мы непосредственно заинтересованы в наказании виновных».

Директор сказал, что они не располагают такими фактами: «Лекарства выдаются больным согласно протоколу, нарушение протокола недопустимо».

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