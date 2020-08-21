«Были разные мнения в связи со сроками изоляции вылечившихся. Даже некоторые отмечали, что этот срок составляет 35 дней. Однако исследования в США показали, что необходимости в такой длительной изоляции нет».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал врач-инфекционист Центральной больницы нефтяников Фаррух Садиров.

Он отметил, что вероятности заразить других у пациентов с легкими симптомами нет уже через 10 дней: «У пациентов с тяжелыми симптомами этот срок составляет 20 дней. Пациенты выписываются домой после полного выздоровления».

Minval.az