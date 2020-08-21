В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, два человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 162 случая заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, два человека скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2020/08/21 17:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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