В Азербайджане начата выдача единовременных выплат (190 манатов). Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Фазиль Талыбов.

По его словам, с сегодняшнего дня начато осуществление единовременной выплаты (190 манатов) лицам, имеющим право на ее получение в 13 городах и районах, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим.

«Средства перечисляются на банковские карты, предоставленные в мае банками для получения гражданами единовременных выплат. В течение завтрашнего дня планируется полностью завершить процесс перечисления выплат.

Единовременные выплаты охватывают 278 тысяч безработных и малообеспеченных лиц с неформальной занятостью, потерявших работу в период особого карантинного режима, которые при онлайн обращении для получения единовременных выплат (190 манатов) в апреле-мае указали в качестве фактического места проживания города Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский и Сальянский районы», — сказал он.

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