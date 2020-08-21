Бакинское транспортное агентство (БТА) изменило схему автомобильного движения в районе так называемого моста Чермет в Наримановском районе столице, сообщает БТА .

Учитывая многочисленные жалобы автомобилистов, эксперты агентства провели анализ ситуации на перекрестке улиц Алияра Алиева и проспекта Зии Буниядова в районе моста Чермет, и перепроектировали схему движения на указанном участке.

В результате, ликвидирован автомобильный круг на перекрестке, и поток транспортных средств теперь направляется островками. Также движение под мостом остается односторонним, на участке установлены соответствующие дорожные знаки.

В БТА полагают, что изменения повысят безопасность движения на территории, а также предотвратят многочисленные нарушения ПДД автомобилистами.

«Водителям рекомендуется быть внимательнее на данном дорожном участке в связи с изменениями в схеме движения и строго соблюдать ПДД»,- говорится в сообщении БТА.

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