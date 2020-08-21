22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 26-28 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем — 30-35%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 23-24 градуса тепла.

22 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых районах ожидаются грозы, местами ливни, град. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Утром в горах ожидается туман. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 13-16 градусов тепла.

Minval.az