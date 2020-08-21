Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров прокомментировал последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Карабаху, сообщает Minval.az.

Напомним: глава МИД РФ заявил журналистам, что Россия вместе с партнерами по Минской группе ОБСЕ работает над скорейшим возобновлением переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Я так понимаю, что это ответ на выраженную телефонном звонке Президента озабоченность на поставки вооружений в Армению…Где логика?, — отметил Тофик Зульфугаров в своем Facebook. — На словах российские посредники как будто не довольны нежеланием армян освободить на первом этапе оккупированные районы вокруг бывшей адм.границы НКАО, а на деле, поставками вооружений делают их позицию ещё более радикальной». Как отметил бывший глава МИД Азербайджана, по его мнению, «Лавров и К. благодаря долгому общению с Мамедьяровым считают нас всех полными идиотами…..Хочу ему сообщить, что это не так и в результате его проармянских маневров Россия потеряет полностью своё влияние не только в Армении, но и в Азербайджане.

«Великий дипломат», как всегда и везде это было раньше, добьется того, что вокруг границ современной Россию не останется ни одного дружественного государства». Назвав такую политику «странной», Зульфугаров отметил: «А может это и есть истинная цель? Если так, то и нам следует исходить из того, что все наши усилия на укрепление добрососедства и взаимопонимания с нашим северным соседом пустая трата времени и нам надо ещё более быстрыми темпами укреплять региональное сотрудничество с Турцией, Украиной, Израилем, Грузией и Ираном, а главное с ЕС и США».

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