В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19.

Об этом на онлайн конференции Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджана на тему «Трудности, с которыми столкнулась система образования в условиях пандемии и общественная поддержка эффективной организации образовательного процесса» сказал советник министра образования Эльнур Насибов, передает Тренд.

Он сообщил, что было бы полезно обсудить новые проблемы и возможности, связанные с образовательным процессом во время пандемии. Эльнур Насибов сообщил, что министерство образования пристально следит за санитарно-гигиенической ситуацией в стране, добавив, что общественное мнение также внимательно изучается. По словам представителя министерства, онлайн уроки, организованные на телеканалах ARB Günəş и Mədəniyyət, а также виртуальные уроки являются важной альтернативой для школьников.

Насибов сообщил, что поиски и обсуждение форм обучения в новом учебном году продолжаются. Советник министра образования сказал, что родители смогут выбрать в какой форме (дистанционной или традиционной) их дети будут продолжать обучение.

Minval.az