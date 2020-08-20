В месяце Мухаррам по инициативе Управления мусульман Кавказа (УМК) в Азербайджане будет организована акция по сдаче крови.

Как говорится в сообщении Управления, в этом году такая акция будет организована по следующим адресам:

Центральный банк крови (город Баку): ул. Мирали Гашгая 87. Тел: 907

Ширванское региональное отделение: проспект Гейдара Алиева, 16. Ширванская городская центральная больница. Телефоны: 0212150029, +99450 390 94 33.

Лянкяранское региональное отделение: город Лянкяран улица Низами 67. Лянкяранская центральная больница. Телефоны: 02525 4-09-75, +99450 315 54 72

Губинское региональное отделение: Губинский банк крови ул. Фатали хана 10. Здание медицинского колледжа. Телефоны: 02333 5-38-01, +99450 478 6477.

Сумгайытское региональное отделение: проспект М. Гусейнзаде. Больница скорой медицинской помощи 1 корпус, 1 этаж. Телефоны: 0186556760, +99470 726 45 49.

Шекинское районное отделение: город Шеки М.А. Расулзаде 164. Телефоны: 024-244-25-90, +99455 537 60 15.

Мингячевирское региональное отделение: ул. 20 Января, Мингячевирская городская центральная больница корпус «С». Телефоны: 0242743870, +99450 550 66 60.

Бардинское региональное отделение: ул. Н. Нариманова, 2. Телефоны: 020 205 02 90, +99451 362 36 36.

Гянджинское региональное отделение: город Гянджа С. Гаджиева, 2. Телефоны: 252 08 45, +99455 643 45 41.

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