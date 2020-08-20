Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с началом месяца Мухаррам.

Как говорится в сообщении Управления, в фетве сообщается, что начало нового 1442 года — первое число месяца Мухаррам, приходится на 21 августа 2020 года по григорианскому календарю.

«Месяц Мухаррам — один из самых священных месяцев по Хиджре. Хотя это один из месяцев, когда войны запрещены, как повелел пророк Мухаммед, день Ашура, в который имам Хусейн и его последователи стали шехидами, вошел в историю Ахль аль-Байт как печальный, но в то же время вселяющий в сердца верующих гордость момент.

Для мусульман-шиитов этот день — день траура. Вначале, в соответствии с общемусульманскими традициями, шииты тоже отмечали наступление мусульманского Нового года — месяца Мухаррам и его 10-й день — Ашуру, как день «великий и благословенный». Но с тех пор, как в этот день 10 октября 680 года (по григорианскому календарю) был убит аль-Хусейн, младший сын Али ибн Абу-Талиба и внук пророка Мухаммеда, первые десять дней месяца шииты посвящают оплакиванию мученической смерти Хусейна.

Уважаемые братья и сестры! В этом году 10-й день месяца Мухаррам приходится на 30 августа. В связи с этим выражаем всем верующим соболезнования, желаем им терпения.

В этом году Ашура совпадает с продолжающейся во всем мире пандемией коронавируса. Обязательные меры изоляции в период пандемии связаны с повышенным риском заражения вирусом в переполненных помещениях и на открытом воздухе. Во время такой традиционно массовой церемонии, как Ашура, невозможно обеспечить социальную дистанцию, что может представлять серьезную угрозу заражения людей вирусом. Принимая во внимание этот факт, Совет казиев и полномочные представители Управления мусульман Кавказа сообщают, что согласно решению Оперативного штаба, траурные церемонии в мечетях и святынях в этом году проводиться не будут.

Предоставление продовольственной и другой помощи нуждающимся семьям или нуждающимся людям в период Мухаррама является богоугодным деянием. Надеемся, что наши верующие, продолжив гуманную традицию, и в этом году, в связи с пандемией направятся не в мечети, а будут сдавать кровь в столичных и региональных отделениях Банка крови. Адреса этих мест размещены на официальном сайте Управления мусульман Кавказа», — говорится в фетве.

Minval.az