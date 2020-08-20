Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ в связи с ликвидацией последствий стихийного бедствия в Агсуинском и Шамахинском районах.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, для проведения дальнейших работ по ликвидации последствий землетрясения в Агсуинском и Шамахинском районах, на ремонт поврежденных жилых домов из резервного фонда президента АР исполнительным властям обоих районов будет выделено по три миллиона манатов каждому.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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