У лидера Либеральной партии Азербайджана (ЛПА), профессора Лалы Шовкет серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщил председатель партии Аваз Темирхан.
По его словам, которые приводит «Репорт», Лала Шовкет должна перенести серьезную операцию.
У лидера Либеральной партии Азербайджана (ЛПА), профессора Лалы Шовкет серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщил председатель партии Аваз Темирхан.
По его словам, которые приводит «Репорт», Лала Шовкет должна перенести серьезную операцию.
Дата: 2020/08/20 20:09
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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