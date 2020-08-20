В рамках мер по смягчению карантинного режима, проводимых Оперативным штабом при Кабинете Министров, с завтрашнего дня двери национальных парков будут открыты для посетителей.

Об этом заявил начальник Службы по защите биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Он сказал: «Национальные парки будут работать в прежнем режиме, с 9:00 утра до 18:00 вечера. Туристы, соблюдая требования карантинного режима, могут посетить национальные парки и любоваться красотами нашей природы под открытым небом, за исключением закрытых мест. Наши национальные парки расположены на Абшеронском полуострове, в северной, южной и западной частях страны и охватывают красочные ландшафтные комплексы».

Minval.az