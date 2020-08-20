По поручению Президента Азербайджана продолжается работа по обеспечению автомобилями инвалидов войны, лиц, ставших инвалидами во время событий 20 Января 1990 года, в связи с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Второй Мировой войны и приравненных к ним лиц.

Согласно сообщению министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 2020 году министерством предусматривалось предоставить лицам из этих категорий еще 400 автомобилей. С начала года им было предоставлено 150 автомобилей, еще 250 автомобилей будут переданы владельцам до конца этого года.

Представленные автомобили местного производства — Khazar LX.

На данный момент министерство предоставило инвалидам войны и другим лицам из привилегированных групп 6 900 автомобилей.

Minval.az