Выражение «гибридная война» вошло в международный политический лексикон сравнительно недавно. Тем не менее любая агрессия — это многокомпонентный процесс. Где, в числе прочего, вслед за силовым захватом чужих территорий начинаются попытки «закрепиться» на них на достаточно долгий срок, в том числе и при помощи массового переселения на чужие оккупированные территории новых хозяев — в кавычках и без. По данным из многих украинских источников, Россия в массовом порядке переселяет в Крым выходцев из своих «глубинных» районов, чтобы создать «электоральную опору» для собственной оккупационной «власти». Еще раньше началась массовая русификация оккупированной грузинской Абхазии — настолько, что в этом регионе, где местные жители еще в 2008 году, после кремлевского «признания независимости» оккупационного режима в Сухуми, радостно размахивали российским триколором, теперь растут антироссийские настроения: абхазы внезапно осознали, что после «этнических чисток» грузин они на своей родине вновь в меньшинстве.

А теперь показательный сценарий разворачивается в оккупированном азербайджанском Карабахе. Напомним: как уже сообщал Minval.az, накануне было обнародовано совместное сообщение МИД Азербайджана и ОАО «Азеркосмос: Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе осуществляется политика незаконного заселения. Спутниковый мониторинг выявил строительство очередного такого незаконного поселения на территории оккупированного Кельбаджарского района. По сообщениям ряда источников, предназначен новый поселок для этнических армян из Ливана. Аналогичные поселки строятся в Джебраиле, Лачине, Зангелане, Губадлы. Такая деятельность, напомнил МИД, противоречит международному гуманитарному праву, в том числе Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам, а также нормам прав человека.

Официально Армения на это заявление не отреагировала. «Неофициально» сам факт орбитального мониторинга со стороны Азербайджана изрядно перепугал экс-министра обороны Армении Артака Закаряна, который на своей странице в ФБ заверещал: как это так — Азербайджан запускает спутники и следит за Карабахом? А затем выдал свой рецепт: «Думаю, самое подходящее время, чтобы Арменией был поднят вопрос о совместном орбитальном зондаже территории карабахского конфликта под эгидой стран-сопредседателей МГ ОБСЕ». Впрочем, вряд ли Закаряна волнует только зафиксированный азербайджанскими спутниками факт строительства незаконных поселений — понятно, что «орбитальный зондаж» выявляет строительство оборонительных сооружений, переброску войск и т.д. Одна беда — своих спутников у Армении нет, и господин экс-министр уверен: сопредседатели МГ ОБСЕ обязаны «выровнять баланс». Тем более что, добавим от себя, Мария Захарова, глава пресс-службы МИД России, одного из этих самых сопредседателей, открыто называла российские оружейные «подарки» для Армении стремлением «выровнять баланс».

Но еще интереснее, что недавно оккупированный Карабах посетил бывший глава СНБ Армении Артур Ванецян. Который после возвращения, озвучив «джентльменский набор» в стиле «»Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) никогда не должен быть в составе Азербайджана, право «народа Арцаха» на самоопределение нерушимо, а международное признание независимости «Арцаха» не имеет альтернативы», заявил журналистам: надо, мол, работать над «заселением долины Аракса», то есть Араза. По версии Ванецяна, «эта программа сейчас более чем никогда актуальна», а сам вопрос является «всеармянским», в его решении должны принимать участие и сами карабахцы, и граждане Армении, и представители диаспоры, потому как «самым важным инструментом обеспечения безопасности на «освобожденных территориях Арцаха» является человек, живущий на этих территориях».

Здесь, конечно, несколько признаний «в одном флаконе». Артур Ванецян нечаянно подтвердил, что «переселенцам» на чужие захваченные земли в лучшем случае предназначается роль «живого щита», в худшем — «показательных жертв» и «баранов на заклание», так что неудивительно, что желающих «переселяться» не особенно много. Более того, развернуть это самое незаконное заселение здесь пытаются уже не на территории бывшей НКАО, а за ее пределами, вплотную к границе с Ираном. Именно здесь, в числе прочего, Армения намерена и строить свою новую дорогу в Карабах, в которую со всей британской вежливостью ткнул носом Пашиняна ведущий Hard Talk на ВВС. Намеренно вынесем за скобки внутриполитическую повестку визита, рассуждения о том, что Артур Ванецян — политик оппозиционный, что ханкендинский гауляйтер Араик Арутюнян даже отказался с ним встречаться, пояснив, что для него неприемлемы встречи с политическими противниками Никола Пашиняна, и что вся эта свистопляска напоминает попытку разыграть против Пашиняна «карабахскую карту». Важно другое. Ванецян — личный друг Рамзана Кадырова, и именно экс-главу СНБ многие считают «кремлевским фаворитом» на армянском поле. И если теперь Артур Ванецян, новоявленный «кремлевский фаворит на армянском поле», рассуждает о «заселении долины Араза», это уже серьезный повод поинтересоваться, в какой степени все эти планы «неофициально» поддерживает Россия. Та самая, которая с 2010 по 2018 год подарила Армении 50 тысяч тонн «военной помощи», только во время боев в Товузе отправила туда семь груженых все тем же оружием «транспортников» и т.д. И которая, судя по многим признакам, знает, за какие «ниточки» потянуть, чтобы за три месяца до старта Южного газового коридора находящиеся у власти в Армении «соросята» устроили атаку на Азербайджан именно в Товузе.

На таком фоне вряд ли имеет смысл задавать вопрос, как это сочетается со статусом РФ как посредника и сопредседателя МГ ОБСЕ. Куда интереснее, насколько уютно чувствуют себя в одной посреднической «тройке» с Россией США и Франция. Которым самое время задуматься и о собственных интересах в регионе, и об «имиджевых потерях», и о многом другом. В том числе и о том, не настало ли время повторить в Минской группе то, что уже было проделано в «большой восьмерке», откуда Россия за аннексию Крыма была заслуженно исключена.

Просто принципы только тогда чего-то стоят, когда им следуют на практике.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az