Погода на территории страны ухудшится.

С вечера 21 августа до 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ухудшение погодных условий, скорость северо-восточного ветра достигнет 18-23 м/с, 25-30 м/с, вечером 22 августа, ночью 23 августа и утром в некоторых местах скорость ветра достигнет 32-35 м/с.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха снизится на 8-10 градусов.

21 августа до первой половины дня 24 августа в районах республики будет наблюдаться нестабильная погода, ожидаются ливни, грозы, град, западный ветер усилится до 15-20 м/с, 23-28 м/с, в некоторых частях 30-35 м/с., температура воздуха снизится на 5-10 градусов, возможны наводнения и сели.

Minval.az