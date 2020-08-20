В отношении главы ИВ Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова избрана мера пресечения в виде ареста.

Сегодня в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении Дж.Джафарова.

Суд удовлетворил представление, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того арестованы заместитель главы ИВ Таджеддин Новрузов и заведующий отделом территориального управления Натиг Керимов. Они этапированы в следственный изолятор.

Напомним, что Джейхуна Джафаров обвиняется по статьям УК 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой заговорщиков или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки – совершенное повторно) и 311.3.3 (получение взятки – в крупных размерах).

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