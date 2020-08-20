21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, вечером временами усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 32-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью -65-75%, днем — 40-50%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

21 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Утром в горах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.

Minval.az