«Мы вступаем в новый этап борьбы с пандемией коронавируса».

Об этом сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, передает АПА.

Она отметила, что осенью многие эксперты ожидают глобального роста инфицирования коронавирусом: «Нужно повторно пересмотреть всё, чему мы научились. ВОЗ рекомендует в дальнейшем вводить карантинный режим не во всей стране, а в отдельных регионах.

Конечно, важно также отслеживать контакты больных. Страны должны искать пути возвращения к нормальной жизни».

Minval.az