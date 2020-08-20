Делегация Бакинского транспортного агентства отбыла в турецкий Измир, чтобы осмотреть 115 новых автобусов, которые будут доставлены в Баку.

По сообщению Бакинского транспортного агентства, члены делегации прошли предполетную проверку на COVID-19 в соответствии с временными правилами организации полетов и авиаперевозок в период пандемии.

«Результаты тестов председателя правления Бакинского транспортного агентства Вусала Керимли и еще одного члена делегации были положительными. Председатель правления и еще один сотрудник помещены на карантин. Проводятся необходимые обследование и лечебные мероприятия. Состояние здоровья Вусала Керимли и нашего коллеги стабильное, опасений нет.

Учитывая важность покупки новых автобусов для нашего города, поездку не откладывали. Наши сотрудники, результаты анализов которых оказались отрицательными, в настоящее время находятся в братской стране.

Для информации, поставки 115 автобусов производства турецкой компании BMC начнутся в октябре этого года и завершатся к ноябрю», — говорится в сообщении БТА.

Minval.az