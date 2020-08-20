Известный в криминальном мире как «Лоту Гули» Надир Салифов будет похоронен в Баку.

Он будет предан земле на Бакихановском кладбище, рядом с могилой своего отца, сообщают местные СМИ.

Напомним, что главный криминальный авторитет Азербайджана Надир Салифов, более известный как Лоту Гули, убит в турецкой Анталье в результате покушения.

Салифова, получившего тяжелое ранение в результате четырех выстрелов из пистолета в упор, поместили в отделение реанимации городской больницы, однако врачам не удалось спасти его.

В Салифова, по данным СМИ, стрелял во время ужина с ним другой азербайджанский авторитет, известный под псевдонимом «Хан Ахмедлинский». Издания отмечают, что возможно Ахмедлинский отомстил таким образом за убийство известного вора Ровшана Ленкяранского. Согласно одной из версия, убийство Лянкяранского было заказано Салифовым.

Minval.az