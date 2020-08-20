В Сабунчинском районе Баку выявлены ресторан и два кафе, нарушившие требования особого карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе Главного Управления полиции города Баку, в результате рейдов, проведенных сотрудниками 12-го, 13-го и 14-го отделений Сабунчинского районного управления полиции, в трех кафе в поселке Рамана было выявлены 19 человек, в другом кафе на территории поселка Сабунчи – 7 человек, в ресторане в поселке Бакиханова – 11 человек, находившихся там вне установленного времени.

В отношении 37 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.

Руководители и обслуживающий персонал субъектов предпринимательства были проинформированы о необходимости соблюдения правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических норм.

Minval.az