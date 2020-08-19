Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под контроль вопрос о принудительном браке девочки-подростка в Азербайджане.

Об этом заявила председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

Она сообщила, что рано утром ей поступил звонок, в котором отмечалось, что в одном из районов 14-летнюю девочку обручили с 27-летним мужчиной.

«Я немедленно сообщила об этом в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей. К полудню я получила информацию о том, что была проведена встреча с членами семьи девочки, они были проинформированы о юридической ответственности данного шага. С девочкой была проведена отдельная беседа. Она изъявила желание продолжить учебу и заявила, что выдается замуж насильно», — заявила М.Зейналова, слова которой приводит «Репорт».

Minval.az