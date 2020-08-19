Керамет Беюкчёль отпущен.

Об этом АПА сообщил отец К.Беюкчёля Гашам Наджафзаде.

Он отметил, что находящийся в 28-м отделении Ясамальского РУП К.Беюкчёль сегодня отпущен в связи с отсутствием состава преступления.

Minval.az