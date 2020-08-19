Керамет Беюкчёль отпущен.
Об этом АПА сообщил отец К.Беюкчёля Гашам Наджафзаде.
Он отметил, что находящийся в 28-м отделении Ясамальского РУП К.Беюкчёль сегодня отпущен в связи с отсутствием состава преступления.
Керамет Беюкчёль отпущен.
Об этом АПА сообщил отец К.Беюкчёля Гашам Наджафзаде.
Он отметил, что находящийся в 28-м отделении Ясамальского РУП К.Беюкчёль сегодня отпущен в связи с отсутствием состава преступления.
Дата: 2020/08/19 17:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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