В Азербайджане до первого октября продлен период действия временных надбавок к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19),.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в части второй постановления Кабинета министров Азербайджана №112 от 25 марта 2020 года «Об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)» слова «до первого июля» заменены словами «до первого октября», пишет Trend.

Minval.az