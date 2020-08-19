В результате операции, проведенной сотрудниками 9-го отдела и Сабаильского районного управления полиции, задержан житель столицы Эльвин Мурадов, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом наркотиков.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе обыска при нем было обнаружено и изъято 50 гр героина и 295 таблеток сильнодействующих средств экстази и прегабалина. В своих показаниях Э.Мурадов отметил, что организовал продажу наркотиков в Баку по указанию некоего «Самира», проживающего зарубежом.

По факту в отношении Э.Мурадова возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, он привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

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