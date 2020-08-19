Из Грузии в Азербайджан эвакуированы еще 320 человек, сообшили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что из эвакуированных 119 граждан Азербайджана, остальные – граждане Грузии и России.

Их специальными автобусами отправили на пограничный КПП «Сыныг Кёрпю». Эвакуированные вчера сдали ПЦР-тест в Тбилиси, у них вирус не был выявлен.

Отметим, в период пандемии из Грузии в Азербайджан эвакуированы 2060 человек, а 398 граждан нашей страны были возвращены на родину из различных стран через территорию Грузии.

Minval.az