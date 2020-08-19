Потребители в Азербайджане в январе-июле 2020 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 383,3 млн манатов ($225,5 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили «Интерфакс -Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-июле 2020 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 1,8% или на сумму 383,3 млн манатов», — сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 38,2%.

Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Госкомстате также сообщили, что в январе-июле 2020 года в Азербайджане производство фармацевтической продукции увеличилось в 7,8 раза и составило на сумму 2,7 млн манатов.

В минувшем году в Азербайджане было произведено фармацевтической продукции на сумму 3,1 млн манатов (рост на 20,6%).

Minval.az