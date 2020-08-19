ООО BakuBus со среды, 19 августа, запустило в столице новый автобусный экспресс-маршрут — № M9.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, конечными остановками автобусов нового маршрута являются поселок Бильгя Хазарского района столицы и станция метро «Нариман Нариманов».

Автобусы следуют по следующему маршруту: станция метро «Нариман Нариманов» — проспект Гейдара Алиева – станция метро «Кероглу» — трасса Баку-Международный аэропорт Гейдар Алиев – поселок Бина — Мардакянский круг – поселок Шаган — поселок Бузовна – поселок Загульба – поселок Бильгя (центр отдыха Sea Breeze) и в обратном направлении. Всего на маршруте будет 13 остановок.

Автобусы будут работать в 06:30 до 21:00.

ООО BakuBus вывело на линию современные автобусы марки İVECO (длиной 12 метров), оплата в них производится только посредством BakıKart. При необходимости на линию будут выведены и автобусы с «гармошкой» длиной 18 метров. В день новый маршрут сможет перевозить 13-14 тысяч пассажиров.

Minval.az