Министерство внутренних дел отреагировало на распространенную в социальных сетях информацию о задержании писателя Керамета Беюкчеля за негативные высказывания в адрес руководящих лиц республики.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов отметил, что информация, распространяемая в социальных сетях, необоснованна:

«Как сообщалось, Керамет Беюкчель был задержан на основании жалоб соседей и владельца дома, в котором он проживал. Кроме того, задержание Керамета Беюкчеля также направлено на обеспечение его личной безопасности и здоровья. Так, в последние дни поведение Керамета Беюкчеля в социальных сетях в состоянии алкогольного опьянения, создало у пользователей и близких мысль о том, что он в конечном итоге покончит жизнь самоубийством.

В социальных сетях также можно встретить комментарии по этому поводу. Друзья и подписчики были обеспокоены возможностью попытки самоубийства. Звучали призывы об оказании ему помощи. Поэтому задержание Керамета Беюкчеля не только связано с жалобами на него, но преследует также цель обеспечить его личную безопасность и здоровье» (цитата по АПА).

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