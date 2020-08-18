Завтра из Грузии в Азербайджан будут эвакуированы еще 320 человек.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Грузии.

Сообщается, что из эвакуируемых — 119 граждан Азербайджана, остальные – граждане Грузии и России.

Эвакуируемые 18 августа сдали тест на коронавирус (COVID-19) в Тбилиси и результаты тестов в течение дня будут представлены в посольство Азербайджана в Грузии. Тем, чьи анализы будут отрицательными, вручат паспорт COVID и 19 августа в 10:00 их специальными автобусами отправят на пограничный КПП «Сыныг Кёрпю». Эвакуированные не будут помещены на карантин в Азербайджане.

Minval.az