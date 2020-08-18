16 августа состоялось общее внеочередное собрание членов Конгресса азербайджанцев Молдовы (КАМ). В связи с запретом на собрания более 50 человек из-за пандемии коронавируса, на мероприятии приняли участие 50 членов конгресса с доверенностями еще от 350 членов организации.

В качестве почетных гостей на собрании приняли участие заместитель генерального директора Бюро межэтнических отношений Молдовы Вера Петухов, представитель посольства Азербайджана в Молдове.

Согласно повестке на собрании был заслушан отчет председателя КАМ Гейбата Меджидова, обновлен состав Совета КАМ, большинство в котором заняла молодежь, был утвержден отвечающий современным реалиям новый устав организации, избран новый председатель КАМ — один из уважаемых и успешных азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов.

Вера Петухов в своем выступлении поздравила членов КАМ с избранием нового состава Совета и председателя КАМ, а также пожелала организации успехов в дальнейшей деятельности.

Представитель Посольства Шафа Мамедли зачитала поздравительное обращение Посла Азербайджана Гудси Османова.

В Молдове проживают по разным подсчетам от трех до пяти тысяч азербайджанцев, многие из которых представлены в различных видах деятельности. Одной из приоритетных задач по словам нового руководства КАМ является активное участие и вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь страны. При этом в организации отмечают, что КАМ намерена дальше развивать связи с исторической родиной, сохранять и чтить национальные традиции и историческое наследие.

Minval.az