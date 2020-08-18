В январе-июле этого года в Азербайджане было добыто 20,5 млн. тонн нефти (с конденсатом). Добыча нефти (с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась примерно на 1,4 млн. тонн.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, 14 млн. тонн нефти, добытой в республике, приходится на долю «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), 2,2 млн. тонн (конденсат) – на долю месторождения «Шахдениз». Добыча по SOCAR составила 4,3 млн. тонн.

За 7 месяцев было экспортировано 16,9 млн. тонн нефти (с конденсатом). Это примерно на 1,4 млн. тонн или на 7,6% меньше по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Minval.az