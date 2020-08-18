Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани поздравительное письмо.

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания», — говорится в поздравительном письме.

Minval.az