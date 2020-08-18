Министерство обороны выразило отношение к информации, распространившейся в социальных сетях о том, что военнослужащий действительной службы Ягублу Рагим Тофиг оглу якобы не проходит курс лечения в воинской части в связи с травмой колена, которую он получил, играя в футбол до призыва в армию и о том, что ему требуется операция.

Как сообщили в Минобороны, каждый военнослужащий, находящийся на службе в армии, независимо от его семейного положения, социального статуса, общественного положения и других факторов проходит службу в соответствии с требованиями уставов и командование одинаково заботится о каждом военнослужащем.

«В связи с солдатом Рагимом Ягублу, призванным на службу в армию в январе 2020 года, заявляем, что он продолжает нормально служить в армии. Он признает, что у него нет никакого недовольства в связи со службой.

В этом году Р.Ягублу был несколько раз обследован в военном госпитале врачами-травматологами в связи с травмой левого колена, и обследование показало, что данная травма не мешает ему служить в армии и операция ему не требуется. Наряду с этим, солдат Р.Ягублу завтра вновь будет направлен в военно-медицинское учреждение для обследования.

Еще раз заявляем о том, что решительно отвергаем попытки политизировать вопрос в соцсетях и считаем это неприемлемым», — говорится в сообщении.

Minval.az