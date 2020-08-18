Задержан молодой писатель Керамет Беюкчёль.

Сотрудники полиции пришедшие по адресу, где проживает Беюкчёль, сообщили, что соседи жаловались на него, сообщает АПА.

К. Беюкчёль доставлен в полицию.

Minval.az