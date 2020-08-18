Задержан молодой писатель Керамет Беюкчёль.
Сотрудники полиции пришедшие по адресу, где проживает Беюкчёль, сообщили, что соседи жаловались на него, сообщает АПА.
К. Беюкчёль доставлен в полицию.
Задержан молодой писатель Керамет Беюкчёль.
Сотрудники полиции пришедшие по адресу, где проживает Беюкчёль, сообщили, что соседи жаловались на него, сообщает АПА.
К. Беюкчёль доставлен в полицию.
Дата: 2020/08/18 17:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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