В последние годы экономика Азербайджана столкнулась с вызовами, которые, по сути, сформировали новый подход к решению внутренних и внешних экономических задач. За последнее время также были предприняты, серьезные шаги по борьбе с теневой экономикой и повышению уровня прозрачности, способствующие дальнейшему развитию различных секторов экономики.

Справедливости ради нужно отметить, что теневая экономика, — проблема распространенная и встречается практически во всех странах мира. Сегодня с этим негативным фактором, с разной степенью успешности, ведут борьбу многие государства, среди которых и развитые западные страны. И тем весомее успехи правительства Азербайджана, которых удалось добиться в борьбе с теневым и нелегальным бизнесом. В частности, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана уже проделала большую работу в этом направлении. Разработка и применение налоговыми органами современных механизмов и инструментов контроля постепенно привели к тому, что, пусть частично, но бизнес начал самостоятельно выходить из «тени». Почему это важно? Потому что, одной из основных целей, поставленных руководством страны перед налоговой службой, является развитие обеспечение «прозрачности» в развитии предпринимательства в контексте экономического развития страны в целом.

Теневые доходы, перемещение прибыли, скрытые от налогообложения финансовые потоки приводят, в том числе к уменьшению налогооблагаемой базы и, как следствие, росту налоговой нагрузки для добросовестных и законопослушных налогоплательщиков. Возникающий в результате дисбаланс в распределении налоговой нагрузки приводит к априори неравным конкурентным условиям для честных налогоплательщиков, таким образом как-бы стимулируя их к уходу в «тень».

Поэтому, сокращение доли теневой экономики и обеспечение прозрачности способствовали развитию многих сфер, в том числе рынка алкоголя и табака. На него приходилась значимая доля теневого бизнеса, здесь активно использовались определенные схемы занижения и сокрытия доходов, двойная бухгалтерия, что, в результате, приводило к уклонению предпринимателей от уплаты налогов в полном объеме.

Для регулирования рынка в данном направлении Государственной налоговой службой, начиная с 2018 года, предприняты шаги по усилению контроля, широко задействованы различные инструменты, направленные на повышение осведомленности субъектов предпринимательства. Предпринятые налоговиками шаги достаточно быстро привели к фундаментальным изменениям, в том числе к значительному росту налоговых поступлений в секторе производства и оборота подакцизных товаров.

В результате, в нелегкие времена вызванной пандемией мирового финансового кризиса, акцизные налоги на алкогольную и табачную продукцию сыграли важную роль в пополнении госбюджета страны.

Если обратится к цифрам, то мы увидим, что сумма налоговых выплат налогоплательщиками, занимающимися производством и импортом алкогольной и табачной продукции, в 2017 году составила 126,6 млн манат, в 2018 году — 179,7 млн манат, в 2019 году – уже 338,5 млн манат, а в течение 6 месяцев текущего года — 278,4 млн манат. Что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 166,3 млн манат больше. В процентном соотношении это рост на 148%.

Для сравнения, если поступления от акцизов в 2017 году составили 22,4 млн манат, а в 2018 году — 48,4 млн манат, то в 2019 году они составили уже 197,4 млн манат, а за 6 месяцев текущего года — 164,3 млн манат, что на 105,9 млн манат (181%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Даже при том, что объекты общепита в период карантинного режима были закрыты, объем производства, например, пива, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 1.004 тысяч литров. Стоит отметить, что подобный рост был достигнут, в том числе и благодаря тому, что местные производители, помимо традиционной бутылочной тары, в крупных торговых центрах организовали продажи разливного пива.

О позитивных изменениях можно судить и по росту объема продукции, производимой местным бизнесом. Анализ первых шести месяцев 2020 года показывает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство табака увеличилось на 48,5%, а производство уже упомянутого пива — на 4,2%.

Еще одним из направлений новой экономической политики Азербайджана является снижение зависимости от импорта, путем увеличения местного производства. На сегодняшний день уже достигнуты значительные успехи в производстве табака и алкоголя.

Местные производственные предприятия показывают хорошие результаты. В качестве одного из примеров можно привести табачную фабрику ЗАО «Tabaterra», функционирующую на территории Сумгайытского химического промышленного парка с 2018 года. К тому же, за счет заметного роста местного производства и снижения импорта табачных изделий в страну, удалось добиться относительно стабильных цен на табачные изделия на местном рынке.

Теневая экономика, безусловно, подрывает макроэкономическое развитие, и метастазами распространяется по экономическому организму страны. Во-первых, снижаются бюджетные поступления, государство лишается доходов от налогообложений и, как результат, ограничиваются возможности реализации дополнительных социальных и инвестиционных программ. Во-вторых, макроэкономическая политика не дает эффективных результатов, как результат — снижается конкурентоспособность. В-третьих, экономика в значительной степени теряет свою привлекательность в глазах потенциальных зарубежных инвесторов. Поэтому так важно дальнейшее продолжение принятых мер по борьбе с этими негативными факторами. Сегодня теневая экономика теряет свои позиции в общей экономической системе, в первую очередь благодаря тому, что руководство страны проявляет твердую волю и использует действенные, планомерно внедряемые механизмы борьбы с ней. А полученные позитивные результаты, в свою очередь, передают положительный импульс в другие сферы экономики.

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