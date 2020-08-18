3 июня – Всемирный день велосипедистов – не был отмечен в 2020-ом году в Баку традиционными велопробегами. И дело вовсе не в пандемии коронавируса: в Европе как раз-таки именно из-за пандемии люди пересели из авто на «железных коней» в рамках борьбы с депрессией и ожирением. У нас 3 июня является ничем не отличающимся от других обычным летним днем.

Несмотря на то, что День велосипедиста – официально объявлен ООН еще в 2018-м году, у нас в стране он ни разу не отмечался. А все потому, что велосипедисты почему-то считаются людьми «третьего сорта» на дорогах страны.

Вчера глава отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил, что велосипедисты, нарушающие правила дорожного движения, не надевающие шлемы и светоотражатели, будут штрафоваться.

Он также добавил, что общественность не должны возмущать карательные меры в отношении велолюбителей, ибо согласно статистике только в июле – согласно сводкам ДТП по стране — были сбиты 17 велосипедистов – семеро погибших, десять ранены. ДТП были зарегистрированы в Бинагадинском, Хазарском районах Баку, а также в Габале, Масаллы, Губе, Агдаше, Гёйгёле, Огузе, Сумгайыте, Джалилабаде, Газахе, Гяндже. В восьми инцидентах пострадали несовершеннолетние, трое из которых скончались.

«В последние месяцы людей, ездящих на велосипедах, стало больше, и, к сожалению, многие из них не соблюдают правила дорожного движения. В частности, ездят против движения, не останавливаются на красный свет светофора, наезжают на пешеходов, пересекают «зебру» на велосипеде. Недостаточно просто купить велосипед и ездить на нем. Есть требования, предписанные законом, которые нужно соблюдать. В первую очередь это обязательное ношение шлемов. Однако ими пользуются немногие. При любом столкновении всегда страдают велосипедисты, а шлем может спасти жизнь человеку. Кроме того, на двухоколесном транспорте в обязательном порядке должны иметься светоотражающие элементы. Их отсутствие, особенно ночью, создает большую угрозу жизни самого велосипедиста», — резюмировал К. Алиев.

На самом деле все гораздо сложнее

Помните крылатое выражение почтальона Печкина «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было!». Но с ним навряд ли согласятся местные любители велоспорта, которые как раз-таки злы от того, что у них есть велосипеды, но кататься на них негде.

Понятно, что с доводами, приведенными К. Алиевым не согласиться сложно, но, тем не менее, любой велосипедист в стране, положа руку на сердце, скажет: мы бы не нарушали. Но вот только где нам ездить? Где обещанные еще несколько лет назад велосипедные дорожки? Почему велосипедист в Азербайджане априори лицо третьего сорта на дороге?

Несколько лет назад федерация Велоспорта Азербайджана официально обратилась к руководству Исполнительной власти города Баку, чтобы во время строительства новых дорог были предусмотрены отдельные проезжие полосы для велосипедистов. В ИВ пообещали, что в рамках строительства «Белого города» учтут это обстоятельство.

Но время не стоит на месте, интерес к велосипедам растет и в Азербайджане – несмотря на печальные обстоятельства и препоны, которые ставятся перед любителями велоспорта. Построен велозавод (непонятно для чего), граждане страны активно интересуются расценками на велосипеды в спортивных магазинах, заказывающих уже гораздо больше велоаксессуаров и спецэкипировки, в социальных сетях создаются группы велолюбителей, активно пропагандирующий отдых на колесах. Но, увы, ездить по центральным дорогам сегодня опасно, поскольку специально отведенных для этого дорожек нет. Официально разрешено кататься разве что на Бульваре, но до него надо как-то добираться? В метро не пускают, в такси не лезет (за исключением «лондонского»). Согласитесь, что далеко не каждый может тратиться на такси. Да и зачем? Велосипедист – обладатель транспортного средства, и сам может добраться до любого пункта назначения. С учетом вышесказанного любителям «крутить колеса» остается один вариант: брать велосипеды в аренду на Бульваре и кататься в строго обозначенной для этих целей зоне.

Тем не менее, глава Государства еще в 2018 году утвердил Государственную программу по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг, в которой предусматривается определение территорий, где могут быть созданы велосипедные дорожки и велостоянки, в связи с чем будут подготовлены и реализованы соответствующие предложения.

На днях стало известно, что Бакинское транспортное агентство направит около 140 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации создания велосипедных дорожек в Баку.

На первом этапе «Начального комплексного плана действий по велосипедному движению в Баку» предусматривается создание велосипедных дорог на дорогах, следующих в направлениях Беюкшорский парк – Олимпийский стадион, Академия Наук и Бульвар. На втором этапе велосипедные дороги будут созданы на дорогах, ведущих в направлениях: Советская –Зимний сад, Ичери Шехер, спортивно-концертный комплекс им. Г.Алиева, парк Деде Горгуд, парк Ататюрка, парк им Н.Нариманова, Белый город, парк Сахиль, Фаейрмонт и Центр Гейдара Алиева. Но опять же, этот проект пока что только на бумаге.

А, тем не менее, стоит привести положительные примеры того, как государство может поощрять здоровый образ жизни сохранять экологию в городах.

Так, в Италии, больше всех стран ЕС пострадавшей от пандемии коронавируса, на велосипеды начался самый настоящий бум: на улицах страны появилось огромное количество велосипедистов, а веломагазины буквально не справлялись с количеством покупателей. Причем правительство страны, подарившей спортивному миру знаменитую многодневную шоссейную велогонку «Джиро д‘Италия», готово поддержать новое увлечение своих соотечественников суммой в 120 миллионов евро. Жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек обещана при покупке велосипеда компенсация 60-ти процентов его стоимости, максимум 500 евро. Правда, программа еще не заработала в полную меру, поскольку не готов сайт, на котором можно будет зарегистрироваться и перед походом в магазин получить ваучер, дающий право на немедленную скидку. Так что в ближайшие два-три месяца, полагает Der Spiegel, итальянцам придется сначала выкладывать полную сумму, а затем предоставлять властям чек и ждать возврата положенных денег. Но многих покупателей этот менее удобный вариант явно не смущает.

Во Франции, прославившемся другой знаменитой многодневной шоссейной велогонкой «Тур де Франс», предоставление скидок уже заработало. Правда, здесь стимулируют не покупку нового, а починку имеющегося велосипеда, давно уже, возможно, простаивающего в подвале или чулане. Участвующие в программе мастерские снижают клиенту счет на 50 евро, которые им затем возвращает правительство.

Мы уже не говорим об Амстердаме, где в день на улицы города выезжает более миллиона велосипедистов…

Но все же хочется закончить статью на полодительной ноте, которая наверняка очень обрадует любителей велоспорта в Азербайджане.

Бакинское транспортное агентство (BNA) направит около 140 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации по строительству велосипедных дорожек.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, BNA заключило соответствующий контракт с ООО «Minera».

На первом этапе «Начального комплексного плана действий по велосипедному движению в Баку» предусматривается создание велосипедных дорог на дорогах, следующих в направлениях Беюкшорский парк – Олимпийский стадион, Академия Наук и Бульвар.

На втором этапе велосипедные дороги будут созданы на дорогах, ведущих в направлениях: Советская –Зимний сад, Ичери Шехер, спортивно-концертный комплекс им. Г.Алиева, парк Деде Горгуд, парк Ататюрка, парк им Н.Нариманова, Белый город, парк Сахиль, Фаейрмонт и Центр Гейдара Алиева.

Один из обсуждаемых проектов предусматривает создание 18 километровой велосипедной дороги вокруг Бакинского Олимпийского стадиона и озера Беюк Шор. В то же время анализируется возможность внедрения велосипедной дорожной сети, охватывающей центр города, а в предстоящие годы в целом в Баку для удобства населения будут созданы велосипедные дороги и остановки.

Как говорится, поживем — увидим.

Яна Мадатова

Minval.az